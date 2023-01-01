نصر الله يحذر من انفجار المنطقة

حذر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، من أن التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات في القدس لن يفجر الأوضاع في فلسطين فحسب بل في المنطقة بأسرها.

وجاء ذلك على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى اليوم. وقال نصر الله، في كلمة بثتها قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" إن التعرض لمقدسات المسلمين والمسيحيين من قبل الصهاينة لن يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في المنطقة بأكملها".

وأضاف "نحن أمام حكومة صهيونية جديدة من فاسدين ومجرمين ومتطرفين ومتشددين". وتابع "هذه الحكومة لا تخيفنا على الإطلاق، وربما نتفاءل بتعجيل نهاية الكيان المؤقت على أيدي هؤلاء، من خلال ارتكاب حماقات وأخطاء قد تودي بهم إلى الهاوية". وأردف نصر الله "نحن حاضرون وجاهزون ولن نسمح بأي تغيير في قواعد الردع والاشتباك مع لبنان بأي شكل من الأشكال".