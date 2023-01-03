مؤشر التنمية الاجتماعية: هذا هو ترتيب الجزائر

حلت الجزائر في المركز التاسع عربيا ضمن مؤشر التنمية الاجتماعية لعام 2022.

ووفقا للمؤشر الذي أصدرته مؤسسة "سوشيال بروغرس امبيراتيف" ، فقد احتلت الجزائر المرتبة 95 عالميا من بين 169 دولة من حيث جودة الحياة وتوفر الاحتياجات الإنسانية الأساسية والثانوية.

المؤشر يشمل عدة محاور تتفرع بدورها إلى عوامل أخرى ، مثل التغذية والرعاية الصحية والوصول إلى المعرفة الأساسية بالإضافة إلى الحقوق الأساسية والحرية الشخصية.

وحسب مفتاح الألوان الذي اعتمد في الخريطة التوضيحية لمعايير المؤشر ظهرت الجزائر في خريطة التصنيف باللون الأزرق الفاتح، وحصدت على نسبة إجمالية قدرت بـ65.59 بالمئة، منها 80.37 بالمئة فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية، و62.40 بالمئة على مؤشر ركائز الرفاهية و50.01 بخصوص مؤشر الفرص.

واحتلت النرويج الترتيب الأول بتنمية اجتماعية بلغت نسبتها 90.74 بالمئة، أما على الصعيد العربي تصدرت الكويت بمجموع 74.06 بالمئة ، جاءت بعدها الإمارات ثم تونس في المركز الثالث.