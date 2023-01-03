"الجمهور الجزائري حلقة مهمة في نجاح "شان 2022"

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أن حضور الجمهور الجزائري يعتبر عاملا مهما في إنجاح "شان 2022".



وقال سبقاق في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية إن "الجمهور الرياضي الجزائري يعد حلقة جد مهمة في إنجاح بطولة إفريقيا للأمم لكرة القدم للاعبين المحليين (شان 2022)".

الوزير أوضح أن "الجمهور الجزائري لديه شغف كبير بكرة القدم، خاصة وأن الجزائر لم تنظم مثل هذا الحدث الكروي منذ كأس إفريقيا 1990″.

ودعا المتحدث الجمهور الجزائري إلى "الحضور بقوة، لأن ذلك يدخل في إطار العمل الترويجي لهذه التظاهرة الإفريقية ورسالة قوية للهيئات الدولية بأن الجزائر من بين الدول الأكثر متابعة لكرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في العالم".

وشدد الوزير سبقاق على أهمية الحضور الجماهيري بالقول أنه "لايقل أهمية عن عن التحضيرات التنظيمية"، مشيرا إلى أن حضور الجماهير "يجب أن يتجسد في ظروف حماسية يسودها احترام الأناشيد الوطنية للمنتخبات الإفريقية المشاركة، لأن ذلك سيبرهن للجميع أن الجزائر بإمكانها تنظيم تظاهرة مهما كان مستواها الدولي".