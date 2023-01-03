هذا هو سعر الغاز في أوروبا

كشفت بيانات بورصة لندن للتداول، صباح اليوم الأربعاء، عن انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 7 بالمائة، حيث بلغت نحو 730-735 دولاراً لكل ألف متر مكعب.

وحسب البيانات المتداولة، افتتحت العقود الآجلة لشهر فبراير على مؤشر (تي. تي. آرTTF) تداولها عند 765.3 دولاراً لكل ألف متر مكعب، حيث تبلغ تكلفتها عند الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش 732.7 دولارًا.

وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق 788.9 دولار لكل ألف متر مكعب.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تبني آلية لوضع سقف لأسعار الغاز في الأسواق.

وجاء في البيان أن "المجلس اعتمد رسميا لائحة تحدد آلية تصحيح السوق لحماية المواطنين والاقتصاد من ارتفاع الأسعار المفرط. وتهدف اللائحة إلى الحد من حالات ارتفاع أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي التي لا تعكس أسعار السوق العالمية، مع ضمان أمن الطاقة".