أسعار النفط تتراجع

تراجع سعر برميل النفط عالميًا بأكثر من 1.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من تراجع الطلب.وجاء ذلك تزامنا مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، والمخاوف من ركود اقتصادي في العديد من الاقتصادات الرئيسة.

وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس المقبل بنحو 1.64 بالمائة، إلى 80.75 دولارًا للبرميل.كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم فبراير الداخل بنسبة 1.68 بالمائة، إلى 75.64 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء على تراجع بأكثر من 4 بالمائة وسط تعاملات متقلبة، مع تجدد المخاوف من ضعف الطلب من الصين، والقلق بشأن الركود الاقتصادي.