تغيير مفاجئ في جبهة العدالة والتنمية

جدد المؤتمر الثاني لجبهة العدالة والتنمية الثقة في رئيسها الشيخ عبد الله جاب الله، لكنه أحدث تغييرات جوهرية وغير متوقعة في الهيكل القيادي للحزب، أهمها إلغاء منصب رئيس مجلس الشورى نهائيا وضمه ضمن صلاحيات الرئيس وأمانته، حسب ما ذكر لـ"الخبر" رئيس المجلس التنفيذي والأمين الأول، نصر الدين حجيرة، وهي خطوة مفاجئة خلفت قراءات وتأويلات عديدة.

كما كان معلوما حافظت جبهة العدالة والتنمية، التي تتبنى خطابا معارضا للسلطة ولم تتمكن من حجز مكان داخل البرلمان خلال الانتخابات التشريعية السابقة، على رأسها، في حين ألغت ثاني أهم منصب في تراتبية مسؤوليات الحزب، الذي كان يشغله لخضر بن خلاف، واستبدلته بإطار مفوض يتولى إدارة شؤونه بصلاحيات محدودة جدا.

ويرجح هذا التغيير الهيكلي المفاجئ ومعه استقالة رئيس مجلس الشورى نفسه، لخضر بن خلاف، قبل المؤتمر، فرضية متداولة مؤخرا تتحدث عن وجود خلافات بين الرجلين، على خلفية تباين حاد في وجهات النظر حول قيادة الحزب والتشكيلة القيادية وكذا حول طبيعة التغييرات المفترضة في المؤتمر.

ولم تخرج للعلن إلى غاية الآن تفاصيل وخلفيات إلغاء منصب بثقل رئيس مجلس الشورى من الجبهة، غير أنه من الواضح والمنطقي أن الإجراء غير طبيعي أو تنظيمي عادي، وإنما يخفي في طياته أبعادا خلافية أو طموحات سياسية بلغت، على ما يبدو، حالة انسداد يستحيل معها العودة إلى الوضع السابق أو بلوغ حالة تعايش بين الأطراف المتضادة.

وحاولت "الخبر" فهم الأسباب التي جعلت جبهة العدالة والتنمية تتخلى عن أحد أهم المناصب القيادية، من خلال الاتصال برئيس مجلس الشورى نفسه، لخضر بن خلاف، وسؤاله عن أسباب غيابه، غير أن المعني لم يخض في التفاصيل واكتفى بالقول "لقد استقلت من الحزب لأسباب لها أبعاد عديدة ومرتبطة أساسا بالحزب ووضعه".

ويعد بن خلاف من بين الكوادر الذين شاركوا في تأسيس حركة النهضة سابقا، وبعدها حركة الإصلاح ثم جبهة العدالة والتنمية التي يرأسها الشيخ عبد الله جاب الله منذ تأسيسها.

وتحمل استقالة بن خلاف عشية المؤتمر في حد ذاتها قراءة سياسية، تفيد بأن البرلماني السابق عن ولاية قسنطينة لثلاث عهدات شعر بأن طموحه في أن يقود الجبهة انطلاقا من تطور منطقي لنضاله قد تضاءل وصار مستحيلا، في ظل إصرار الشيخ على الاستمرار في القيادة، وعليه قرر "رمي المنشفة" وإنهاء زمالة سياسية دامت لعقود.

وبالنسبة للخطاب السياسي للجبهة ظهر الشيخ عبد الله جاب الله، في كلمة مرتجلة له أمام المؤتمرين والضيوف من رؤساء أحزاب ونشطاء سياسيين، منتقدا للسلطة وخياراتها السياسية وناصحا بعدم الانتظار من "النظام السياسي أن يكون عادلا وديمقراطيا، يوفر الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات من التعسفات والتجاوزات"، مشيرا إلى أن "النخب الماسكة للسلطة نخب متغربة، أخذت من الديمقراطية سوءها وليتهم أخذوها كما هي بإيجابياتها وسلبياتها".

وتابع جاب الله، الذي انعدم حضوره واختفى كليا عن المشهد السياسي باستثناء خرجات دعوية ودينية على صفحته في "فايسبوك"، أن الرقابة على أعمال السلطة جزء من فريضة تعد من أعظم الفرائض.. وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضحا أن هذين الأخيرين فيهما مراتب وأنواع ودرجات، أهمها الرقابة على أعمال السلطة، بوصفها ممارسة تكف السلطة عن الاستبداد والظلم وتساهم في إصلاحها.

الرقابة على أعمال السلطة في تصور الشيخ أنواع هي الأخرى، من بينها الرقابة السياسية والإدارية والمالية والقضائية، وبعض هذه الرقابات موجود، وفقه، لكن إما متلاعب به ومتحايل عليه أفرغ من محتواه.

وبدا جاب الله وفيا لخطابه المعارض ومتمسكا بقناعاته السياسية في ضرورة التغيير الجذري، بالرغم من أنه يشارك في كل مشاريع السلطة السياسية كالانتخابات بمختلف مستوياتها وغيرها.

وفي الجانب التنظيمي، وباستثناء إلغاء منصب مجلس الشورى، لم تحدث تغييرات كبيرة وعميقة، سوى استحداث فروع قائمة بذاتها خاصة بالنساء والشباب وكذا تغيير في طبيعة مجلس الشورى واكتسابه ثوب شبابي أكثر، قياسا بما كان عليه في السنوات الأخيرة.

وكان من المتوقع أن يظل جاب الله على رأس الحزب، غير أن ذلك لم يمنعه من مقاسمة الصلاحيات مع مستشارين وأعضاء أمانته الذين سيقترحهم في العملية التنفيذية وفي اتخاذ القرارات والمواقف وصياغة التوجهات والتعاملات مع محيط الجبهة وداخلها.

وكان رئيس المجلس التنفيذي، نصر الدين حجيرة، قد ذكر في تصريح سابق لـ"الخبر" أن المؤتمر يذهب إلى إضفاء قيادة جماعية أكثر للجبهة وإشراك المزيد من الفاعلين في صناعة القرارات. وبالسؤال عن شكل القيادة الجماعية وخلفياتها والداعي إليها، أجاب المتحدث أن القيادة الجماعية المقررة ليست بالمفهوم وبالشكل الذي كرسته أحزاب أخرى أو بالمفهوم الدقيق والإجرائي للكلمة، وإنما يقصد به، وفق حجيرة، قيادة تضامنية تتجسد في شكل أمين عام في الواجهة، يتحمل مسؤولية عادية ومعروفة مع مؤسسات تساعده وترافقه في القيادة، كالأمين الأول ومجلس الشورى والمستشارين.

وبالنسبة للتعديلات على القانون الأساسي للحزب، أفاد المسؤول الحزبي بأنها تتركز على فكرة إتاحة الفرصة للشباب في تقلد المسؤوليات، من خلال تخفيض في شرط العمر بعدما كان محددا بسن أكبر.