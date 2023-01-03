إسعاف 11 مختنقا بالغاز في المدية وبرج بوعريريج

أسعفت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة خمس مختنقات بالغاز بمدينتي المدية والبرواڤية.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، بأن إسعافاتها بالبرواڤية تدخلت صبيحة اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة وست وخمسين دقيقة (07:56) بحي 5 جويلية وسط مدينة البرواڤية من أجل إنقاذ ثلاث مختنقات بالغاز أعمارهن 2و5 و34 سنة كن يعانين من ضيق في التنفس وغثيان وقيئ بسبب استنشاقهن لغاز أول أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء أثناء الاستحمام.

وقد قدمت للضحايا الثلاث الإسعافات الأولية في عين المكان ونقلهن على جناح السرعة إلى أقرب مؤسسة استشفائية لتلقي العلاج اللازم.

وكانت ذات المصالح قد تدخلت مساء أمس ببلدية عين الجردة التابعة إقليميا لبلدية ذراع السمار بدائرة المدية، حيث تمكن أعوان المركز المتقدم ببزيوش من إنقاذ شابتين مختنقتين بغاز أول أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء تبلغان من العمر 16 و17 سنة، وجدتا وهما تعانيان من ضيق في التنفس وغثيان.

وبولاية برج بوعريريج أسعف أعوان الحماية المدنية لدائرة برج الغدير اليوم الأربعاء في السابعة صباحا وخمسا وعشرين دقيقة (07:25) ستة مختنقين بالغاز في منزلهم الواقع بحي 08 ماي 1945 في بلدية غيلاسة دائرة برج الغدير.

المختنقون من عائلة واحدة وهم امرأة وأولادها تتراوح أعمارهم بين 07 و46 سنة وجدوا وهم يعانون من دوار وغثيان وقيئ بسبب استنشاقهم لغازات محروقة منبعثة من المرجل الحائطي، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان وتحويلهم إلى عيادة غيلاسة.