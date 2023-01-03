شان 2022: المدرب الملغاشي يكشف عن قائمة الـ 25 لاعبا

كشف المدرب الملغاتشي روميالد راكوتندرابي "رورو" عن قائمة الـ 25 لاعبا من المنتخب الملغاشي للمحليين المدعوين للمشاركة في بطولة إفريقيا للأمم لكرة القدم (شان-2022)، المقررة بالجزائر من13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.

وبالإضافة إلى 25 لاعبا، يضم الوفد الملغاشي الذي حل بتونس يوم الثلاثاء لمواصلة تحضيراته، 11 عضوا من الطاقم الفني.

ويلعب المنتخب الملغاشي في ختام تربصه التحضيري بتونس، مباراتين وديتين، ضد الكونغو برازافيل، في 6 يناير وأمام النيجر ثلاثة أيام بعدها. فبعد أربع سنوات من مشاركته لأول مرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا-2019 بمصر وتأهل تاريخي للربع النهائي، سيتسنى للمنتخب الملغاشي، اكتشاف وللمرة الأولى بطولة إفريقيا للمحليين، بمناسبة احتضان الجزائر للطبعة السابعة للمسابقة القارية، بطموح تأكيد تطور كرة القدم الملغاشية في السنوات الأخيرة على الصعيد القاري. وتلاقي مدغشقر بملعب حملاوي بقسنطينة، ضمن المجموعة الثالثة، منتخبي غانا يوم 15 جانفي (20:00) ثم المغرب أربعة أيام بعدها على الساعة (17:00) ليختتم الدور الأول، أمام السودان في 23 جانفي (20:00) بملعب ميلود هدفي بوهران.

قائمة الـ 25 لاعبا:

حراس المرمى: رازكا نيرينا راكو تواسيمبولا او نينا (إلغيغو بليس)، اندونيانا (اف سي ديسبل)، راجومانزدري او جوما (جمعية فنا لامونغا). مدافعون: رانديريا منابيوسل إليزي توني (الغيغو بليس)، راكو تونرينا جون مارتان او داتسري (الغيغو بليس)، رانديرياني سوندروترا لويس ستيفانو (اف سي داتو)، راندري نيانا تانتلي (اف سي ديسبل)، رباريجوانا تانتلي أفوتري نيانا (CFFA)، افيزارا سلونيانا (اف سي فوسا جنيور)، راكو توندرازاكا اندو (اف سي ديسبل)، رادو مبولاسوا اندري نينوسي (اف سي فوسا جنيور)، رازفاندرابي راجو (جات كانتانا). وسط الميدان: لاليانا فانوميزانتسوا (CFFA)، روجو لا ليانا اندريا مونجاتو (اجيسيي)، راكو تواريزوا تيافينا (اف سي فوسا جينيور) ارو اسينا اندريا ميرادو (اف سي فوسا جينيور)، اندريا تسيفيرانا توكي اولفيي (اف سي فوسا جينيور)، تندري راندييانا رجوانا (اف سي ديسبل)، اونجا نيانا حاسنيرينا (الغيغو بليس)، جون إيمي راكو تواريزوا (الغيغو بليس). مهاجمون: رازفاندرانيافو كولوانا (CFFA)، رافيلو ماننتسوا كارلوس، زازفن دراكوتو جون يفس (اف سي فوسا جينيور)، راكوتوبي فيلدمن (ايسكا فوت)، تسيلافينا فانوميزانتسوا (فوسا جينيور).