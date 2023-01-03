3 خطوات لتمكّن العلامات الجزائرية من غزو الأسواق العالمية

شدّد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، نور الدين بوديسة، اليوم الأربعاء، على وجوب القيام بثلاث خطوات لتمكين العلامات الجزائرية من غزو الأسواق العالمية.

نوّه بوديسة في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح"، إلى حتمية اعتماد 3 خطوات أساسية على أهبة القادم، وهي: الإنتاج بالمواصفات العالمية، ضمان الأمن الغذائي ومراقبة الواردات، لتثمين علامة صُنع في الجزائر".

وأبرز ذات المتحدث، ترقّب تأكيد الاعتراف الدولي بهيئة الاعتماد الجزائرية في فيفري القادم، على نحو سيعجّل مسار غزو المنتجات الوطنية للأسواق العالمية مثل دقلة نور وزيت الزيتون وغيرهما، واستطرد: "نحن ننتظر قوائم العلامات من وزارات الزراعة والتجارة والصناعة".

وركّز بوديسة على أنّه لا يتم تفعيل أي حركية تنموية دون الاتكاء على معيار الجودة، مضيفًا: "قانون الاستثمار الجديد صار حافزًا إيجابيًا يمكّن من تجاوز التأخيرات".

وبشأن اقتراب موعد استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات، رأى المسؤول نفسه أنّه حان الوقت لتأهيل المخابر الجزائرية حتى تنخرط في سياسة مراقبة ومرافقة السياسة الميكانيكية في الجزائر.

وانتهى بوديسة إلى التشديد على استعداد الهيئة لدفع التعبئة والتأهيل لممارسة الجودة في الجزائر، ملاحظًا أنّه جرى الشروع في اعتماد مخابر الطاقات المتجددة.