النواب يفشلون في انتخاب رئيسا للمجلس الأمريكي

أخفق أعضاء مجلس النواب الأمريكي، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، في انتخاب رئيس للمجلس في الجولة الأولى بعد خسارة الجمهوري كيفين مكارثي في سابقة منذ 100 عام .

لم يتمكن مكارثي عن ولاية كاليفورنيا، من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يعكس الخلافات في قلب حزب الجمهوريين المعارض الذي فاز بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أجريت في نوفمبر 2022.

وسيستمر أعضاء مجلس النواب في التصويت حتى يتم انتخاب رئيس للمجلس، ويتطلب انتخاب رئيس مجلس النواب وهو ثالث أهم شخصية في السياسة الأمريكية بعد الرئيس ونائب الرئيس، غالبية 218 صوتًا.