لوغريت يملي شروطه على ديشان

كشف تقرير فرنسي، أن مدرب منتخب " الديكة " ديديه ديشان، يريد مواصلة إشرافه على الفريق وهو المتواجد في نهاية عقده مع "الزرق".

وحسب يومية " ليكيب"، فإن ديشان الذي قاد فرنسا إلى نهائي مونديال قطر وخسره أمام الأرجنتين يريد عقد طويل المدى وتحديدا إلى غاية 2026 أي موعد كأس العالم المقبلة.

ووفق المصدر ذاته، فإن رئيس الاتحاد الفرنسي مانويل لوغريت يريد عقدا إلى غاية يورو 2024، وذلك لسبب واحد وهو أن عهدته تنتهي في نفس العام ولا يريد أن يجدد لمدرب وهو على مشارف الرحيل عن الهيئة الكروية.

وختمت " ليكب"، ان الطرفين تربطهما علاقة جيدة ولا يوجد أي خلاف مالي بينهما لكن ديشان لا يريد أن يبدأ مرحلة أو منافسة ومستقبله لا يزال قيد النقاش.