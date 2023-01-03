تدخلات الحماية المدنية خلال أسبوع

توفي 48 شخصا وأصيب 1543 آخرون بجروح متفاوتة إثر وقوع 1260 حادث مرور بعدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 ديسمبر الفارط.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، فإن أثقل حصيلة سجلت في ولاية أدرار بوفاة سبعة أشخاص في مكان الحادث وجرح 33 آخرين في 12 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية في مجال العمليات المختلفة، بالتدخل لتغطية 4651 عملية إسعاف وإنقاذ 519 شخص في حالة خطر. وقامت نفس الوحدات كذلك بـ 1047 تدخل سمح بإخماد 687 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها بالجزائر والبليدة ووهران.