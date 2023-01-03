غلام على خطى بن طالب

التحق الدولي الجزائري، فوزي غلام بتدريبات نادي أونجيه الفرنسي الذي يلعب له الثلاثي الجزائري، نبيل بن طالب وفريد الملالي وإلياس شتي.

وكتب فريق أونجيه عبر حسابه الرسمي على تويتر:" مرحبا بالدولي الجزائري فوزي غلام الذي تم دعوته للتدرب رفقة نادي أونجيه"، لكنه لم يذكر أنه سينتدب اللاعب خلال فترة الميركاتو الشتوي أم لا.

وكانت تقارير فرنسية قد أوضحت، بأن غلام سيلتحق بأونجيه بعدما تعذر عليه العودة إلى فريقه السابق سانت إتيان.

يذكر أن مواطنه وزميله في المنتخب، نبيل بن طالب كان قد عاش نفس السيناريو عندما ظل بدون فريق، وفتح له أونجيه أبوابه للتدرب مع النادي واستعادة لياقته.

لكن المردود الذي قدمه اللاعب الأسبق لتوتنهام وشالكه الألماني سمح له بتوقيع عقد مع أصحاب اللونين الأبيض والأسود، وعاد مجددا إلى صفوف " الخضر" وأصبح يحظى بثقة المدرب جمال بلماضي.