الحماية المدنية تعلن عن مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الأربعاء عن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف (50) طبيب ملازم أول للحماية المدنية.

وأضحت المديرية العامة في إعلانها المنشور عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن من شروط المسابقة أن يكون المترشح ذا جنسية جزائرية ومتمتعا بحقوقه المدنية، وألا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات تتنافى وطبيعة نشاط سلك الحماية المدنية وأن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية.

ومن شروط الترشح لمسابقة التوظيف أيضا ألا يتجاوز سن المترشح عند تاريخ إجراء المسابقة 30 سنة، وألا تقل قامته عن 1.70 مترا للمترشحين و1.65 مترا للمترشحات.

وأن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح على ألا تكون حدة رؤية العين الواحدة أقل من 07/10، وألا يكون حاملا للوشم على جسده، وأن يجتاز بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية.

ويتكون ملف الترشح للمسابقة من الوثائق التالية:

- طلب خطي.

- نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول.

- نسخة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي للمترشح.

-(03) شهادات طبية (طب عام + طب صدري+ طب العيون). ـ شهادة قياس القامة.

- استمارة معلومات تحمل من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية www.dgfp.gov.dz يتم ملؤها من طرف المترشح، (نمـــوذج رقم2)

ـ شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصــص، مرفقــة بشهــادة انتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء.

ـ شهادات تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء.

ـ وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء.

ـ وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء.

ـ شهادة عائلية بالنسبة للمتزوجين.

ـ وثيقة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الاقتضاء.

يتعين على المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة استكمال ملفاتهم بالوثائق التالية:

ـ نسخة من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، سارية المفعول. - شهادة الميلاد.

- صورتان (02) شمسيتان.

تودع أو ترسل ملفات الترشح كاملة خلال ثلاثين (30) يوم عمل ابتداء من تاريخ أول إشهار للمسابقة في الجرائد المكتوبة إلى المدرسة الوطنية للحماية المدنية ـ برج البحري ـ الجزائر.

ملاحــظات هـــامة:

01 – كل ملف ناقـص أو يرسل بعد التاريخ المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار.

02- يجب أن تكون الشهادة الطبية للأمراض الصدرية و طب العيون مسلمة من طرف طبيب مختص.

ـ 03 المرشحون الحاصلين على بطاقة الخدمة الوطنية التي تحمل عبارة (معفى بسبب طبي) لا يقبلون للمشاركة في المسابقة.