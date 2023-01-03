الشلف: إيداع 16 أجنبيا أغلبهم مغاربة الحبس

أمرت نيابة محكمة تنس بمجلس قضاء الشلف، اليوم، بإيداع 16 شخصا من جنسية أجنبية الحبس، كانوا بصدد التحضير للهجرة السرية عبر سواحل تنس والمرسى بالشلف، فيما تم وضع بقية الموقوفين تحت الرقابة القضائية، في انتظار محاكمتهم الأسبوع القادم.

جاء تفكيك هذه الشبكة المنظمة لتهريب البشر، بفضل تحريات مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف التي نجحت في توقيف الرأس المدبر لعمليات الهجرة غير الشرعية للموقوفين الأجانب وهم 12 شخصا من جنسية مغربية و2 من بنغلاديش، حيث كانوا يعتزمون "الحرڤة" عبر سواحل تنس والمرسى، بولاية الشلف، باتجاه دول جنوب أوروبا.

وحسب خلية الإعلام بالأمن الولائي بالشلف، فإن محقّقي الشرطة توصلوا إلى معلومات تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص الأجانب وجزائريين بصدد التحضير للحرڤة من سواحل الشلف، كما أسفرت التحريات عن إلقاء القبض على شخصين من جنسية جزائرية، هما من المدبرين الرئيسيين لهذه العملية، وتم حجز قارب مزود بمحرك ذا قوة عالية ومبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية وهواتف نقالة ووسائل نجاة.

وكشفت الموقوفون أن عناصر شبكات أخرى تتولى مهمة تهريب البشر، بتنظيم عمليات للهجرة من خارج التراب الوطني عن طريق الحدود البرية في الجنوب وتجميعهم في أماكن معينة بالولايات الساحلية إلى حين الانتهاء من الإعداد والتحضير لتهريبهم مرة أخرى عبر البحر باتجاه إسبانيا. وأضاف ذات المصدر أنه تم تقديم الموقوفين أمام محكمة تنس، التي أجّلت الفصل في التهم المنسوبة إلى الموقوفين إلى الأسبوع القادم.