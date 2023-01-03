هذه السيارات معنية بالمراقبة التقنية

دعت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أصحاب المركبات التي تحمل ترقيم سنة 2021 لعرض مركباتهم للمراقبة التقنية الدورية للسيارات، ابتداء من شهر جانفي الجاري، على مستوى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل.

وأوضحت المؤسسة، في إعلان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها "تنهي إلى علم كافة أصحاب المركبات الخاصة التي تحمل ترقيم سنة 2021 أنهم ملزمون بعرض مركباتهم للمراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل، الموزعة عبر كامل التراب الوطني، ابتداء من 2 جانفي 2023".

وأضاف ذات المصدر أن المراقبة التقنية الدورية تجرى "حسب تاريخ الإصدار المسجل على بطاقة الترقيم الخاصة بالمركبات الموجود في الأعلى على اليسار".

وأوضحت المؤسسة، على سبيل المثال، أن المركبة ذات بطاقة ترقيم صادرة في 2 يناير 2021، معنية بإجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 2 يناير 2023، وتلك الصادرة في 1 فبراير 2021 معنية بإجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 1 فبراير 2023.

وعليه، تقول المؤسسة، "يطلب من كافة أصحاب المركبات المعنية الالتزام بعرض مركباتهم لدى وكالات المراقبة التقنية للسيارات المعتمدة في الآجال المحددة".