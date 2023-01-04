الشان: تخصيص مستشفيين للمنتخبات بوهران

تم اختيار المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور بن زرجب" والمؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر 1954" لوهران للمرافقة الصحية للرياضيين والوفود المشاركة ضمن منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم للمحليين، التي ستحتضنها عاصمة غرب البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد تم فتح رواق أخضر على مستوى المؤسستين الصحيتين للتكفل بكافة الاحتياجات. الصحية للرياضيين والوفود المشاركة في هذه التظاهرة التي تنظم بالجزائر في الفترة من 13 يناير إلى 4 فبراير 2023، وفقا لذات المصدر.

وبالمركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور بن زرجب" تم تجهيز جناح يحتوي على 18 سريرا وثلاث غرف عمليات ومخبر تحاليل طبية وآخر للأشعة إضافة إلى تجنيد طاقم طبي من مختلف الاختصاصات خاصة الجراحة العامة وجراحة العظام والأعصاب علاوة على أعوان شبه طبيين.

أما المؤسسة الإستشفائية الجامعية" أول نوفمبر 1954" فقد جندت الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة تحسبا لهذه التظاهرة منها 9 أسرة وغرفة للعمليات بالإضافة إلى طاقم طبي وشبه طبي مختص.