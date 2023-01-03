تفكيك شبكة تتاجر بالكوكايين

كشف بيان لمصالح الأمن الوطني، عن تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالكوكايين.

وجاء في منشور للشرطة الجزائرية عبر صفحتها الرسمية في فايسبوك " تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات SCLTIS، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مطلع هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، تتكون من ثمانية (08) أشخاص، من بينهم امرأة، تختص في الإتجار بمخدر الكوكايين، يتمركز نشاطها بإقليم ولاية الجزائر العاصمة، ولها امتداد لبعض الولايات الساحلية بشرق البلاد".

وأضاف نفس المصدر "هذه العملية النوعية، أسفرت عن ضبط وحجز: 03 كلغ و40 غ من الكوكايين؛ مبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوق 600 مليون سنتيم؛ 05 مركبات سياحية ودراجة نارية. المشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة، قصد الإعداد لجناية النقل والتخزين والبيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة.

وأضاف نفس المصدر "هذه العملية النوعية، أسفرت عن ضبط وحجز: 03 كلغ و40 غ من الكوكايين؛ مبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوق 600 مليون سنتيم؛ 05 مركبات سياحية ودراجة نارية. المشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة، قصد الإعداد لجناية النقل والتخزين والبيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة.