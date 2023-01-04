عودة موفقة للجزائريين في "الكالتشيو"

استأنفت، اليوم الأربعاء، عجلة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد شهر و22 يوما من التوقف بسبب كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وفي إطار الجولة الـ16 من "الكالتشيو" حقق الثنائي الجزائري إسماعيل بن ناصر ومهدي ليريس الفوز رفقة نادييهما ميلان وسامبدوريا على التوالي.

وشارك بن ناصر في جميع أطوار المقابلة التي جمعت بطل الموسم السابق مع ساليرنيتانا مساهما في الانتصار المحقق بنتيجة هدفين مقابل هدف، ما سمح لأشبال المدرب بيولي بالحفاظ على الوصافة برصيد 36 نقطة.

وفي مقابلة أقيمت بنفس التوقيت (12:30 بتوقيت الجزائر) تنفس سامبدوريا قليلا وعاد بفوز ثمين (2-1) من تنقله إلى مدينة إميليا رومانيا لمواجهة ساسولو.

وشارك الدولي الجزائري مهدي ليريس، الذي التحق بـ"الخضر" خلال التربص الماضي، خلال التسعين دقيقة في مركز الظهير الأيمن.

رغم هذه النتيجة يبقى سامبدوريا في منطقة الخطر (المركز 18 في سلم الترتيب) برصيد 9 نقاط فقط.