تونس: إدانة وزير سابق في فضيحة نفايات إيطاليا

حكم على وزير بيئة تونسي سابق بالسجن ثلاث سنوات في قضية استيراد نفايات منزلية بشكل غير قانوني من إيطاليا حسب ما أوردت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وأقيل مصطفى العروي من منصبه واعتقل في ديسمبر 2020 مع عدد من المسؤولين في وزارته في إطار تحقيق في هذه القضية التي أثارت فضيحة في تونس. وذكرت وسائل الإعلام أن محكمة تونسية أصدرت حكمها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء على العروي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن ثلاث سنوات.

وحكم على مسؤول سابق في الوزارة بالسجن عشر سنوات ومشتبه به آخر بالسجن خمسة عشر عاما غيابيا، بحسب المصدر نفسه. وبُرئت ساحة ستة متهمين آخرين. تعود القضية إلى جويلية 2020 عندما تم نقل هذه النفايات المنزلية، المحظور استيرادها بموجب القانون، إلى تونس في 280 حاوية من قبل شركة تونسية زعمت أنها نفايات بلاستيكية سيعاد تدويرها.