مستجدات مشاريع 4 ملاعب جديدة

كشفت وكالة الأنباء الجزائرية عن آخر مستجدات مشاريع أربعة ملاعب جديدة أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأكدت وكالة الأنباء العمومية (وأج)، في برقية اليوم الأربعاء، أنه سيتم إطلاق مشاريع خاصة بإنجاز أربعة ملاعب وفق المعايير الدولية في ولايات عنابة، قسنطينة، ورقلة وبشار، وهي المشاريع التي ستسند لمهندسين جزائريين.

وأعلن ذات المصدر أنه تم اختيار الأوعية العقارية التي ستقام عليها هاته الملاعب وفق الشروط المحددة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والولايات المعنية، علما بأنه تم الانتهاء كذلك من إعداد البطاقات الفنية للمشاريع الأربعة ولم يتبق سوى تحديد الميزانية المالية من قبل وزارة المالية ومن ثم الشروع في عملية الانجاز.

وفي إطار العملية الخاصة بإعادة تهيئة الملاعب ومرافق رياضية أخرى، يتم حاليا إخضاع عدة ملاعب لعملية إعادة التهيئة وهي العملية التي سخرت لها أغلفة مالية سيتم الإفراج عنها خلال هذه السنة –حسب (وأج)-.

وستضاف هذه المشاريع الجديدة إلى منشآت رياضة عصرية تدعمت بها الجزائر سنة 2022 (مركب ميلود هدفي بوهران وملعب براقي في العاصمة)، إضافة إلى ملعبي تيزي وزو والدويرة اللذين سيتم تدشينهما هذه السنة.