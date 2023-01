Six nouveaux cas de de contamination à la Covid-19 a été recensé au cours des dernières 24 heures, a indiqué ce mercredi le ministère de la santé et de la réforme hospitalière dans son bilan quotidien.

Aucun décès des suites des complications liées à la pandémie n’a été déploré, ajoute la même source.

Par ailleurs, un seul patient a été guéri durant la même période et aucun cas se trouve actuellement aux soins intensifs, précise la même source.