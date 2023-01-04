فيديو شرطي المسيلة .. "الأمن الوطني" يوضح

فتحت مصالح المفتشية الجهوية لشرطة الوسط بالبليدة تحقيقا حول تصريحات شرطي في مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، سهرة الاثنين الماضي.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه من خلال التحقيق المنجز اتضح أن المعني بالأمر، عون شرطة تابع لأمن دائرة سيدي عيسى (أمن ولاية المسيلة)، قد استفاد في شهر ديسمبر 2022 من عقار بمنطقة عمرانية بوسط مدينة سيدي عيسى بالإضافة إلى دعم مالي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتكفل بمستخدمي الأمن الوطني بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وأضاف البيان "أن المعني يُعد وريثا لسكن عائلي لائق يتواجد بوسط المدينة، وهو المأوى الذي انتقل إليه رفقة عائلته بعد عملية الإخلاء، التي باشرتها المصالح المعنية يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 على الساعة 11:00 صباحا".

وختم البيان "حفاظا على الحياة الخاصة لعائلة المعني بالأمر، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تتحفظ على نشر الممتلكات الخاصة بها، إلا أنها ستباشر الإجراءات اللازمة للحد من هذه التصرفات المعزولة واللامسوؤلة".

وكان شريط فيديو للشرطي قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعم فيه أنه ضحية حالة طرد من السكن الوظيفي في سيدي عيسى بولاية المسيلة.