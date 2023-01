Première photo de l'avion bombardier d'eau algérien

L’Algérie aura très prochainement, son premier avion bombardier d’eau qui sera utilisé dans la lutte contre les incendies de forêts.

Selon le site web spécialisé en questions militaires, Mena Defense, le premier avion bombardier d’eau Beriev BE 200ES a fini sa campagne de tests de vol et sera bientôt livré à l’Algérie.

La campagne d’utilisation a permis un retour d’expérience rapide et fructueux pour les algériens et une connaissance précise des besoins accompagnant l’utilisation de ce bombardier d’eau, précise le site web.