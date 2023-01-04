سوناطراك: انطلاق مسابقة توظيف بسكيكدة

انطلقت، اليوم الأربعاء، مجريات مسابقة التوظيف التي تنظمها سوناطراك لانتقاء 117 موظف في مختلف الاختصاصات بولاية سكيكدة لسد احتياجاتها على مستوى منشآتها الصناعية والإنتاجية والتي تجري فعاليتها على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة بسكيكدة طيلة 04 أيام.

وحسب بيان سوناطراك فإن المسابقة شارك فيها 1200 مترشح وجهت لهم الاستدعاءات من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل عبر منصتها وتخص الشباب القاطنين بولاية سكيكدة. للتذكير فقد تقدمت سوناطراك بعرض التوظيف يوم 18 ديسمبر 2022 عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل.

العملية تشرف على مراقبتها لجنة ولائية ممثلة من مختلف القطاعات والتي يترأسها المفتش العام لولاية سكيكدة.