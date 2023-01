Cherif Rezki, le fervent défenseur de la liberté d'expression

Deux ans, jour pour jour, se sont écoulés depuis la disparition de l'ancien Directeur Général et membre fondateur de l'entreprise et du journal "El Khabar", feu Cherif Rezki, le journaliste chevrauné qui a marqué l'histoire d'"El Khabar" et de la presse indépendante en Algérie.

En plus d'avoir été l'un des membres fondateur du groupe, il a aussi occupé le poste de Directeur Général d'El Khabar à deux reprises.

Le défunt Cherif Rezki a vécu la plupart des phases difficiles que le journal El Khabar a traversé et réussi à le sauver grâce à son intelligence et sa résistance. Il est l'un des journalistes et écrivains lnnovants.

Il avait commencé sa carrière professionnelle en tant que journaliste dans la rubrique sportive du quotidien arabophone "El Masaa" avant qu'il ne fonde le journal El Khabar, en compagnie du défunt Oram Aouartilane et Amer Mahieddine, ainsi qu'Athmane Senadjeki, Ali Djerri, Kamel Djouzi et autres.

En plus d'avoir toujours veillé au respect de l'éthique du journalisme dans ses écrits, il était aussi connu pour sa discipline, sa rigueur ainsi que son grand amour de la profession et son soutien indeffectible aux causes de l'Algérie profonde.

Le défunt Cherif Rezki est considéré l'un des piliers du journalisme en Algérie et l'une des fondations du journal El Khabar..un intellectuel bien informé du domaine de l'information et metor de journalistes brillants de nos jours. Il a, aussi, été grand militant et défenseur de la liberté d'opinion et d'expression depuis les années 90. Il était l'un des batisseurs de l'information libre en Algérie.