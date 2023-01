Communiqué de la réunion du gouvernement

Le Premier Ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé, mercredi au Palais du Gouvernement, une réunion du Gouvernement consacrée à l’examen d’un avant projet de loi dans le domaine de la justice et à la présentation de communications relatives à plusieurs secteurs.

Un avant projet de loi relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, les préparatifs en prévision du mois sacré du Ramadhan, l’introduction de l’énergie électronucléaire en Algérie et les résultats du recensement de la production céréalière, des légumes secs et des capacités de stockage des produits alimentaires ont constitué les principaux dossiers examinés lors de la réunion hebdomadaire du Gouvernement.

A cet effet, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a présenté un avant projet de loi modifiant et complétant la loi n°04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Ce projet de texte a pour objectif de consacrer et de consolider la stratégie nationale en la matière, de renforcer les mesures curatives ainsi que la protection et la prise en charge des victimes, notamment en instaurant une protection spéciale des pharmaciens, et de durcir davantage les sanctions pénales applicables aux auteurs de ces infractions.

Le Gouvernement a, par ailleurs, passé en revue les préparatifs en cours pour le mois sacré de Ramadhan de l’année 2023.

Il s'agit dans ce cadre d'assurer une disponibilité de produits alimentaires et agricoles à des prix raisonnables, d'adapter l’organisation et le contrôle des marchés dans le cadre de la lutte contre la spéculation dans le but de répondre à la demande et aux besoins des citoyens durant ce mois sacré et de veiller sur les procédures relatives à la continuité et la qualité des services fournis par les offices publics vitaux au profit des citoyens à travers toutes les régions du pays.

Une communication sur l’introduction de l’énergie électronucléaire en Algérie

Le ministre de l’Énergie et des Mines a présenté une communication sur l’introduction de l’énergie électronucléaire en Algérie. Dans ce cadre et en vue de s'adapter aux mutations de la scène énergétique mondiale et de garantir une sécurité et une transition énergétiques répondant aux exigences du développement économique, l’État a décidé d’engager une réflexion approfondie sur l’introduction de l’énergie électronucléaire dans le système énergétique national.

L’introduction de cette énergie devra contribuer ainsi à diversifier le mix énergétique du pays,

à préserver les ressources conventionnelles non renouvelables et à permettre à l’Algérie d’accéder à des technologies très avancées pour assurer la sécurité énergétique du pays à long terme.

Les travaux de la réunion ont également abordé les résultats du recensement de la production céréalière et des légumes secs ainsi que les résultats du recensement des capacités de stockage des produits alimentaires.

Ainsi, il a été passé en revue un point de situation sur la clôture de la campagne moisson-battage 2021-2022, la production des légumes secs ainsi que les capacités de stockage des produits alimentaires.

L’évaluation de ces opérations vise à disposer d’une cartographie des capacités de production nationale et de stockage des produits alimentaires s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de développement des filières agricoles stratégiques.

Cet examen permet ainsi de s’assurer des résultats réalisés en matière de mise en œuvre des actions et programmes dédiés au renforcement des bases de la sécurité alimentaire notamment pour ce qui a trait à l’extension des superficies agricoles et à l’amélioration des rendements pour consolider l’approvisionnement régulier du marché national en produits alimentaires de large consommation et réduire les importations.