مستجدات قضية ملكة جمال شمال إفريقيا السابقة

تحال، اليوم، ملكة جمال شمال إفريقيا السابقة وحيدة قروج على محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، في قضية عثور الشرطة على كوكايين ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية بعد اقتحام منزلها بنواحي غرب الجزائر العاصمة، بحر الأسبوع الماضي.

وخضعت وحيدة قروج، التي تعتبر صانعة محتوى وواحدة من أهم المؤثرات بمواقع التواصل الاجتماعي، للتحقيق من قبل المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، بعد وضعها رهن الحبس المؤقت رفقة رضيعها البالغ من العمر حوالي سبعة أشهر.

وحسب مصادر "الخبر"، تجاوزت كمية الكوكايين المحجوزة 1 كلغ، بينما لا يزال زوج وحيدة قروج وأصدقاؤه في حالة فرار. وكان الأخير، وهو مسبوق قضائيا، خارج المنزل لحظة اقتحام قوات الأمن له، وبعد معرفته باعتقال زوجته فرّ هاربًا إلى وجهة غير معلومة. كما يجري البحث عن عدد من أصدقائه الذين سيكشف التحقيق عن هويتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا يستبعد تورطهم في القضية.

وقد انتقل صدى خبر إلقاء القبض على وحيدة قروج إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليلة رأس السنة، حيث تفاعل رواد فايسبوك وأنستغرام بشكل لافت مع قضية ملكة جمال شمال إفريقيا السابقة.

وعرفت وحيدة قروج أضواء الشهرة على منصات عروض الأزياء وهي في السادسة عشر من عمرها، وبعد تجارب مع أشهر مصممي الأزياء في الجزائر ومشاركات في أعمال تلفزيونية خاضت من خلالها مجال التمثيل، قررت وحيدة أن يكون هدفها الأكبر نشر ثقافة بلادها من خلال الترويج للتراث واللباس التقليدي الجزائري.

كما سبق وشاركت في مسابقة ملكة جمال العرب في 2018، ووضعت خبرتها في مجال الأزياء والمشاركة في مسابقة ملكة جمال التراث العالمي، توجت خلالها بملكة جمال التراث الإفريقي لسنة 2019، بعد منافسة قوية مع 53 متسابقة من مختلف دول العالم وكانت العربية والمسلمة الوحيدة في المنافسات، ما جعلها تكسب شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، علما أنها تملك منصة رسمية لها عبر أنستغرام الشهير التي تقوم من خلاله بمشاركة متابعيها أخبارها الشخصية وحياتها اليومية.