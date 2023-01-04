ميلة: إسعاف ثمانية مختنقين بالغاز

أسعفت مصالح الحماية المدنية لولاية ميلة مساء أمس الأربعاء ثمانية مختنقين بالغاز بمنزليهما العائليين بوادي العثمانية والتلاغمة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، بأن إسعافات وحدة القطاع بوادي العثمانية تدخلت مساء البارحة لأجل إسعاف وإجلاء سبعة مختنقين من عائلة واحدة جراء استنشاقهم لغاز أول أوكسيد الكاربون المتسرب من مدفأة تشتغل بغاز المدينة في قرية أولاد الكاسح التابعة إقليميا لبلدية وادي العثمانية دائرة شلغوم العيد.

وأضاف بيان خلية الإعلام والاتصال إن الضحايا من الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 06 و52 سنة وجدوا كلهم في حالة إغماء حيث تم إجلاؤهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى وادي العثمانية.

من جهتها تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالتلاغمة قبل ذلك بساعات من أجل فتح باب شقة بحي 60 مسكنا الواقع في بلدية ودائرة التلاغمة حيث تم إسعاف وإجلاء كهل مختنق جراء استنشاقه لغاز أول أحادي أوكسيد الكاربون المتسرب من مدفأة تشتغل بغاز المدينة.

الضحية يبلغ من العمر 52 سنة وجد في حالة غثيان حيث تم إسعافه وتحويله إلى العيادة المتعددة الخدمات بالتلاغمة.