المدية: وفاة طفل في انقلاب جرار فلاحي

بأولاد بوعشرة توفي طفل وأصيب شيخ بجروح ورضوض في انحراف وانقلاب جرار فلاحي ليلة البارحة ببلدية أولاد بوعشرة في ولاية المدية.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان بأن وحدتيها الثانويتين لدائرتي سي المحجوب والبرواقية تدخلتا ليلة البارحة في تمام الساعة الثامنة وواحد وعشرين دقيقة (20:21) من أجل حادث انحراف انقلاب جرار فلاحي على شخصين عند مدخل بلدية أولاد بوعشرة دائرة سي المحجوب.

وأضاف نفس المصدر بأن الطفل المتوفي في عين المكان والبالغ من العمر 13 سنة تم نقل جثته إلى المصلحة المختصة بمستشفى المدية، بينما قدمت للشيخ البالغ من العمر 70 سنة والذي أصيب بجروح متعددة ورضوض على مستوى الأرجل، الإسعافات الأولية قبل أن يتم إجلاؤه إلى مستوصف سي المحجوب.