أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط عالميًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الدولار الأمريكي.مقابل إقبال المستثمرين على الشراء بعد جلستين من الخسائر الفادحة، على الرغم من المخاوف الاقتصادية التي توجت الانتعاش.

وبحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس المقبل بنحو 0.66 بالمائة، إلى 78.35 دولارًا للبرميل. كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم فبراير الداخل بنسبة 0.81 بالمائة، إلى 73.43 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء، على تراجع بأكثر من 5 بالمائة وسط مخاوف من تراجع الطلب.

كان التراجع الكبير في سعر برميل النفط عالميًا في اليومين الماضيين مدفوعًا بمخاوف من ركود عالمي محتمل، خاصة وأن المؤشرات الاقتصادية قصيرة الأجل في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، بدت مهتزة.