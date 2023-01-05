أكدت الدكتورة شاكري جميلة مختصة في علم الأوبئة والطب الوقائي على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسطيف، أن الحل الأمثل لتجنب مضاعفات الأنفلونزا الموسمية هو التلقيح لاسيما لدى الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل وغيرهم.

وأفادت الدكتورة شاكري جميلة في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية، اليوم الخميس، أن اللقاح يخفض من نسبة التعرض بين 75 إلى 90 بالمائة كما يعطي مناعة بعد العشرة أيام الأولى من تلقي اللقاح.

وأضافت المختصة في علم الأوبئة والطب الوقائي، أن التلقيح يحمي من مضاعفات الأنفلونزا ومن الالتهاب الرئوي التنفسي أو البكتيري، التهاب عضلة القلب، التهاب الأذن والتهاب السحايا.

وقالت ذات المتحدثة، أنه من الضروري ممارسة العادات الصحية السليمة بانتظام كالرياضة وأخذ قسط كاف من النوم وتناول كمية وفيرة من السوائل وإتباع نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى ضرورة الرجوع والالتزام بالإجراءات الوقائية من تباعد جسدي وارتداء الكمامة لمنع العدوى.

وأشارت الدكتورة شاكري إلى أن الوقت المناسب لتلقي اللقاح قبل الوصول إلى ذروة المرض المرتقبة بحول الله نهاية جانفي وبداية فيفري بالنسبة للذين لم يتلقوا اللقاح بعد.

وبالنسبة للذين تلقوا اللقاح العام الماضي من الضروري إعادة أخذه هذا العام لأن التركيبة الخاصة واللقاحات تختلف من سنة لأخرى.