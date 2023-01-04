آيت نوري يؤكد

كشفت صحيفة" ليكيب " الفرنسية، منذ أيام قليلة أن الجزائري آيت نوري لاعب ويلفرهامبتون الإنجليزي قد اختار اللعب للجزائر.

ونشر آيت نوري، تدوينة عبر صفحته الرسمية على إنستغرام حملت صورته على أرضية الميدان مرفوقة بعلم الجزائر وهو ما اعتبرته تقارير إعلامية فرنسية صادرة اليوم الخميس بأنه تأكيد لما كان متداول في وقت سابق.

وظل ملف آيت نوري، معلقا خلال السنوات الأخيرة لعدم فصله بشكل رسمي في خيار اللعب لفرنسا أو الجزائر وهو الذي مثل منتخب الديكة لأقل من 23 عاما.

وأوضح موقع " أونز مونديال"، أن منشور في الساعات الأخيرة الماضية لصاحب الـ 21 عاما يسير في اتجاه واحد وهو أنه قد حسم في الأمر.

من جهته أعجب الجزائري الآخر ياسين عدلي، لاعب آسي ميلان الإيطالي بمنشور آيت نوري، وقد يكون مؤشر إيجابي على أنه يتجه هو الآخر للالتحاق بصفوف " الخضر" مستقبلا، بالرغم من أنه لم يعلنها من قبل لا بتصريحاته ولا بأي شيء آخر.

يذكر أن المدرب جمال بلماضي قد أكد في وقت سابق أن آيت نوري، سيكون خلال المعسكر الإعدادي للمنتخب شهر مارس المقبل في حال بقائه في جاهزية وبعيدا عن الإصابات.