وزير النقل في زيارة عمل لمشاريع قطاعه

قام وزير النقل كمال بلجود، اليوم الخميس، رفقة والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي ووزير الأشغال العمومية الري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ بزيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاع النقل عبر إقليم الولاية.

وأوضحت ولاية الجزائر في صفحتها الرسمية على " الفايسبوك"، أن المحطة الأولى كانت عند مشروع إنجاز امتداد خط مترو الجزائر عين النعجة-براقي، حيث استمع الوفد الرسمي لدى وصوله للموقع لشروحات من طرف ممثل مؤسسة مترو الجزائر حول مشروع خط المترو الذي يمتد على طول 9.5 كلم، ويشمل 06 محطات.

وتمت الزيارة بحضور كل من رئيسة المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جسر قسنطينة، مدير التنقلات والنقل والمرور لولاية الجزائر، المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر، حسب ذات المصدر.