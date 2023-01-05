إنقاذ عائلة وشابة من تسمم بالغاز بڤالمة وأم البواقي

أنقذ أعوان الحماية المدنية لولاية ڤالمة ليلة البارحة عائلة من موت محقق تعرض أفرادها لتسمم بالغاز بمنزلهم الواقع ببلدية بوشڤوف، كما أسعف أعوان وحدة عين البيضاء شابة اختنقت بالغاز بمنزلها الكائن بحي 200 مسكن.

وأوردت خلية الإعلام والاتصال في بيان لها، إن وحدتها الثانوية لبوشڤوف تدخلت ليلة الأربعاء إلى الخميس في حدود الساعة الحادية عشرة وواحد وثلاثين دقيقة (23:31) بحي الشهداء بلدية بوشڤوف لأجل إنقاذ خمسة أفراد من عائلة واحدة كانوا مختنقين جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المتسرب من المدفأة.

الضحايا الخمسة هم امرأة عمرها 42 سنة ورجل يبلغ من العمر 49 سنة وطفلين أعمارهما 09 و14 سنة وجدوا وهم يعانون من صعوبة في التنفس بالإضافة إلى فتاة تبلغ من العمر 18 سنة في حالة إغماء حيث تم إسعافهم في عين المكان ونقلوا إلى مستشفى بوشڤوف.

من جهتهم أنقذ أعوان الحماية المدنية لدائرة غين البيضاء شابـة تبلغ من العمر 23 سنة إثر اختناقها بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بشقتها الكائنة بحي 200 سكن بلدية ودائرة عين البيضاء ولاية أم البواقي.

الضحية وجدت وهي تعاني من ضيق في التنفس حيث تم إسعافها في عين المكان، قبل تحويلها إلى مستشفى عين البيـضاء.