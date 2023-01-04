قضية بن زيمة تعود إلى الواجهة

كشف الصحفي الفرنسي، دانيال ريولو، المعروف بتحامله طيلة سنوات على كريم بن زيمة، أن الطاقم الفني للمنتخب الفرنسي "تخلص" من حامل الكرة الذهبية إرضاء لبعض الكوادر الذين لم يرق لهم عودة مهاجم الريال لصفوف الديكة.

وقال ريولو "انتقدت لسنوات كريم بن زيمة لكن أعترف إنه لاعب رائع، لذا لم أفهم كيف يتم التخلص من صاحب الكرة الذهبية بهذه الطريقة خاصة أن أطباء استشرتهم أكدوا لي أنه كان قادر على اللعب بداية من الدور الثمن النهائي".

واسترسل "دي ماريا شارك في بداية المونديال ثم اختفى من كل مباريات الأرجنتين ليعود في اللقاء النهائي ويؤدي مباراة رائعة أهدى بها اللقب لمنتخب بلاده، لكن في منتخب فرنسا أسسوا لقاعدة غبية وهي يجب أن تكون جاهزا من اللقاء الأول إلى النهائي".

ولمح صحفي شبكة "ار م سي" إلى أن أنه كانت نية للتخلص من بن زيمة، من خلال إلزامه بالتدرب بكثافة ما جعلها يصاب مجددا، والمسارعة للتخلص منه فتم حجز له تذكرة سفر على السادسة صباحا.

وحسب تلميح ريولو أيضا، فان ديشان تخلص من بن زيمة إرضاء لبعض الكوادر على غرار لوريس، غريزمان، جيرو، هؤلاء حسبه شعروا أن بن زيمة سحب منهم الأضواء. وأضاف "ديشان يكذب علينا في هذه القضية، فكان هناك قلة احترام لبن زيمة، وأكرر لم أفهم كيف يتم التخلص بسهولة بلاعب بقدرات بن زيمة في كأس العالم وهو الذي كان قادرا على اللعب مباريات الأدوار المتقدمة".