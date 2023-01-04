إيران تغلق مركز أبحاث فرنسي لهذا السبب

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث في إيران (إفري) بعد نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة رسوما كاريكاتورية اعتبرتها طهران مهينة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن "الجمهورية الإسلامية تندّد بعدم تحرّك السلطات الفرنسية المعنية المتواصل في مواجهة معاداة الإسلام والترويج للكراهية العنصرية في الإعلام الفرنسي".

وأعلنت الوزارة "وضع حد لنشاطات المعهد الفرنسي للبحوث في إيران كمرحلة أولى" من الردّ الإيراني على الرسوم الكاريكاتورية.

وقد حذّرت إيران باريس أمس الأربعاء من أن ردّها سيكون "حاسما" بعد نشر رسوم كاريكاتورية "مهينة" لآية الله علي خامنئي، أعلى شخصية سياسية ودينية في إيران، في مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية.

ونشرت المجلة في عدد خاص أمس الرسوم الكاريكاتورية في سياق مسابقة أعلنت عنها دعما للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر عقب وفاة الشابة مهسا أميني على إثر توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وقُتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كذلك أوقف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.

كما جاءت الرسوم في ذكرى تعرّض شارلي إيبدو لاعتداء في باريس في جانفي 2015 قتل خلاله عدد من الأشخاص بينهم رسامون وصحافيون بارزون في المجلة. وأعلن متطرفون نفذوا الاعتداء أنه ردّ على نشر المجلة رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد. وكانت هذه الرسوم تسبّبت بموجة تظاهرات واحتجاجات عارمة في عدد كبير من الدول الإسلامية، تخللتها أعمال عنف.