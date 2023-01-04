نادي إسباني يغري عوّار بهذا العرض

كشف تقرير فرنسي، أن الجزائري حسام عوّار لاعب أولمبيك ليون الفرنسي يتواجد ضمن اهتمامات العديد من الأندية الراغبة في الاستفادة من خدماته، خاصة وأن عقده مع " لوال" ينتهي الصيف المقبل.

وحسب موقع le10sport" " فإن نادي بيتيس الإسباني لم يفقد الأمل في ضم اللاعب صاحب الأربعة والعشرين عاما، خاصة مع تواجد زميله السابق نبيل فقير.

ووفق المصدر ذاته، فإن الفريق الأندلسي مستعد لتقديم عرض قيمته 30 مليون يورو لمدة 5 سنوات وبراتب صافي قدره 2.5 مليون يورو لكل موسم بالإضافة إلى خمسة ملايين عند التوقيع و30 بالمائة على إعادة بيع محتملة.

وأفاد بأن عوار وشقيقه الذي يعد وكيلا للاعب كانا قد زارا المرافق والمنشآت في بيتيس منذ عامين وحافظ الطرفان على الاتصالات.

يشار إلى أن ميلان هو الآخر يترقب أي مستجدات بخصوص وضعية اللاعب الذي ينتظر أن يلتحق بالمنتخب الوطني الجزائري عن قريب.