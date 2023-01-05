بطولة بحقوق خارج معايير السوق

تعتبر حقوق البث التلفزيوني لمباريات كرة القدم عبر العالم أحد الأعمدة الثلاثة التي يرتكز عليها الطابع الاحترافي للعبة، بإضافة عائدات بيع تذاكر المباريات وتسويق اللاعبين. ويضمن البث "الحصري"، من الناحية الاقتصادية، حركية وديمومة للأندية ولمالكي "الحقوق الحصرية".

الواقع الاقتصادي لكرة القدم المحترفة، المصنف "عَصَب" انتعاش اللعبة الساحرة عبر العالم والذي يضمن نجاحا رياضيا واقتصاديا للأندية الرياضية و"مالكي الحقوق" على حدّ سواء، يشهد في الجزائر تغييبا غير مسبوق وغير مفهوم، بشكل جعل الكرة تحتضر في ظل تواجد الفكرة والواقع على طرفي نقيض.

وعلى خلاف ما هو حاصل في كبرى الدوريات في العالم، وتحديدا في أوروبا، حيث تُشكّل حقوق البث التلفزيوني "أهم مداخيل" الأندية وأنجع وسائل تسويق علامات تجارية لمؤسسات اقتصادية، وهي أيضا أكبر وسيلة للقنوات التلفزيونية، من موقع لعب "دور الوسيط" بين النادي الرياضي والمؤسسة الاقتصادية لكسب أموال من الإشهار تضمنها "نسبة المشاهدة العالية"، فإن البطولة الجزائرية المحترفة التي تُبثّ بحقوق تجد نفسها، طوعا أو قسرا، خارج معايير السوق.

وإذا كان التلفزيون الجزائري العمومي، مالك "الحقوق الحصرية" للدوري الجزائري منذ سنوات، يقدّم ما قيمته 54 مليار سنتيم سنويا للأندية، بموجب العقد المبرم والمجدد في كل مرة مع رابطة كرة القدم المحترفة، فإن تلك القيمة المالية يتم توزيعها "بالتساوي" بين الأندية المحترفة، دون الأخذ بعين الاعتبار الفارق الكبير بين ناد وآخر من حيث نسبة المشاهدة والتأثير والنتائج الرياضية المسجلة، التي تفرض، بمنطق السوق، اختلافا فيما يحصل عليه الأندية من قيمة العائدات الناتجة عن النقل التلفزيوني للمباريات. ثم إن القيمة المالية المقترحة من التلفزيوني الجزائري على الرابطة أو على الأقل المتفق عليها بين طرفي العقد تبدو زهيدة، بما أنها لا تبلغ حتى نسبة 5 بالمائة من ميزانية النوادي "المسماة محترفة"، حتى أن قيمة 3 ملايير سنتيم التي يستفيد منها كل ناد لا تغطي، في الموسم الواحد، نسبة 10 في المائة من الكتلة الأجرية التي، على النقيض من منطق السوق، تشهد ارتفاعا جنونيا، دون أن يأخذ "مُلاّك" الأندية بعين الاعتبار محدودية قدراتهم المالية.

كما أن الحديث عن "ضرورة" فتح التنافس بين القنوات الأجنبية لكسب "ملكية" نقل مباريات الدوري الجزائري بشكل حصري وإنهاء "احتكار" التلفزيون العمومي لا يضمن، بالضرورة، تسويقا ناجحا لبطولة تظهر تعيسة من حيث المستوى الفني ومن حيث المرافق الرياضية المهترئة ومن حيث أيضا مظاهر العنف المنبوذة عالميا ومن حيث فوضى البرمجة أو حتى من حيث نقص جمالية الصورة المنقولة إلى المشاهد العربي على الأقل، بدليل أن إطلاق المناقصة وجعلها مفتوحة لكل القنوات التلفزيونية، في وقت سابق، لم يكن ليضمن "منافسا" صريحا للتلفزيون الجزائري، بالنظر، على الأقل، إلى بقاء التلفزيون العمومي مالكا حصريا لتلك الحقوق.

وإذا كان الطرح السائد أيضا بأن اللعبة الساحرة يصعب جعل "حقوقها الحصرية" لقناة تلفزيونية غير عمومية، لاعتبارات بعيدة عن الجانب الرياضي، فإن الواقع الاقتصادي يبرز بأن الدوري الجزائري "غير قابل للتسويق" أصلا أو على الأقل لا يمكن، بالمواصفات الحالية، اعتباره منتوجا قادرا على تفعيل أهم ركيزة من ركائز تمويل الأندية المحترفة مقارنة بدوريات عربية أخرى تستجيب، ليس لحد أدنى من المعايير المطلوبة، بل لكافة المعايير على الإطلاق، التي تجعلها أو تجعل بعض مبارياتها محل اهتمام القنوات العربية.

واللافت للانتباه في الجانب الاقتصادي لكرة القدم ولحقوق البث الحصري للمباريات في الدوري الجزائري "تغييب" مالك الحقوق لجانب الاستثمار في نقل كل المباريات، حتى أن تعدد القنوات التلفزيونية، في الوقت الحالي، للتلفزيون العمومي، لم يشفع لجعل المشاهد الجزائري يتابع كل المباريات دون استثناء على المباشر في كل جولة، وهو واقع يدفع إلى التساؤل أكثر عن جدوى ودوافع إنفاق التلفزيون الجزائري، كل سنة، ما قيمته 54 مليار سنتيم على "حقوق نقل مباريات بطولة" لا يتم نقلها أصلا أو على الأقل لا يتم نقل كل مبارياتها، بما يجعله لا يجني من ورائها أرباحا.

وإذا كان القول إن التلفزيون الجزائري لا يملك الإمكانات اللوجيستية للاستثمار في حقوقه اقتصاديا بنفس الشكل التي تستثمر القنوات عبر العالم في ذلك، فقد وجب التساؤل أكثر عن فوائد هذا التعاقد وهذا الاحتكار، سواء للأندية أو للتلفزيون العمومي، فحتى مفهوم "الخدمة العمومية" غير مضمون بالكامل، بل هو مفهوم لا يمكن له التماشي، بهذا المنطق وهذا الواقع، مع قانون السوق وقواعده الاقتصادية.

وما يجسد الصورة التعيسة للفوضى في قضية "حقوق البث" في الجزائر وتجرّدها من الضوابط والمعايير عدم احترام ومراعاة بعض القنوات التلفزيونية الخاصة و"خلايا اتصال" العديد من الأندية الجانب الحصري في نقل المباريات، التي يكسبها الجانب التعاقدي بين التلفزيون العمومي ورابطة كرة القدم المحترفة القوة القانونية، فالإعلام المفترض فيه عدم التخلي عن طابعه الذي يجعل منه "ضمير مجتمع" هو نفسه السبّاق إلى جعل المجتمع، من خلال السطو على حقوق الغير، يقبل التجرد من الضمير.