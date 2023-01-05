تعليق فرنسي حول إمكانية ضم مرسيليا لديلور

علق اليوم الخميس، الصحفي الفرنسي أولييفيه تالغون حول فكرة إمكانية ضم نادي مرسيليا للدولي الجزائري آندي ديلور الذي يرغب في الرحيل عن نيس لأسباب مختلفة.

وقال المتحدث ذاته والذي يعمل بقنوات " كنال+" في تصريحات لإذاعة " أوروبا سبور 1":" المشكلة أنه لا يوجد مهاجمون يسجلون الأهداف، إذا كان عليك أن تتعاقد مع رقم 9 من العيار الثقيل، فلا يعني ذلك ضم لويس سواريز".

وأردف:" فحتى آندي ديلور لم يعد أكثر غزارة للأهداف مع الأسف، لست متأكدا من أن الأمور ستسير معه على الفور".

وختم:" إذا قمت بانتداب مهاجم صريح، فأنت بحاجة إلى لاعب كبير، وبما أن نادي أولمبيك مرسيليا ليس لديه الأموال فلن يفعلوا ذلك".