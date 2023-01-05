اتحاد خنشلة: مجلس الإدارة ينفي

نفى اليوم الخميس، مجلس إدارة اتحاد خنشلة الناشط ضمن الرابطة المحترفة الأولى كل ما يروّج في بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للفريق على " الفايسبوك": " مجلـس إدارة الاتحاد ينفي الامضـاء لأي لاعـب حالـيا وكل ما يـروج في بعـض الصـفحات والتـرويج لبعـض اللاعبيـن لا أسـاس له مـن الصحـة".

وأضافت الإدارة:" كـما يؤكـد مجـلس إدارة الاتحاد وصـول العديـد مـن العـروض الرسميـة للاعـب "سفـيان بايزيـد" والإدارة ترفـض تـسريحه حاليـا لحـاجة الفـريق لخدماتـه".

وفي الأخير تم التأكيد على أن النادي سيقوم بانتداب ثلاثة لاعبـين لتدعـيم الفـريق، كما سيتم تسريح لاعبين بعد الموافقة النهائية للمدرب".