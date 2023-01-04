"سوناطراك" تعلن عن الفائزين في هذه المسابقة

أعلنت شركة سوناطراك، اليوم الخميس، عن الفائزين في المسابقة الوطنية التي أطلقتها المؤسسة، من أجل تصميم شعار رسمي خاص باحتفالات ستينية سوناطراك، التي تصادف تاريخ 31 ديسمبر 2023.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن لجنة التقييم المنصبة لانتقاء أحسن التصميمات قد أنهت عملية الانتقاء لأكثر من 5430 تصميم، وقد أفضت نتائج المسابقة إلى انتقاء تصميمين فقط يستجيبان لشروط المسابقة ويرتقيان لمستوى هذا الحدث الذي يرسم محطة من المحطات التاريخية لسوناطراك.

وحسب البيان، فقد تم اختيار الفائز الأول هو مداجلية مصطفى من ولاية سكيكدة ، والفائز الثاني هو قروط بلال عبد المعز من ولاية عنابة. كما جددت سوناطراك شكرها إلى كل المتسابقين المشاركين على هذه الثقة وهذا الاهتمام لمشاركتنا في احتفالات الذكرى الستين لتأسيس سوناطراك.