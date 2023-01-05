عقبة تحول دون مشاركة رونالدو مع النصر

لم يسجل نادي النصر السعودي لاعبه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد في قائمته لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما يحول دون خوضه المباريات الرسمية، حسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وأكد مسؤولان في النادي السعودي وصول البطاقة الدولية للاعب البالغ 37 عاما من انجلترا مساء الأربعاء، بعد توقيعه عقدا خياليا لسنتين ونصف بأكثر من 200 مليون يورو.

لكن المسؤول الأول الذي فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أفاد لفرانس برس بأنه "وصلت البطاقة الدولية لرونالدو لكن النصر لم يسجله بعد لعدم وجود مكان شاغر للاعب أجنبي".

وتضم قائمة النصر الملقب في السعودية بـ"العالمي" 8 لاعبين أجانب، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح المنظمة للدوري السعودي.

وأضاف المصدر: "لا بد من رحيل لاعب أجنبي لتسجيل رونالدو سواء بالبيع أو بإنهاء العقد بالتراضي".