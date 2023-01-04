الجزائر ماضية في التخلص من اقتصاد الريع

أكدت مجلة الجيش، في عددها الأخير، اليوم الخميس، أن الجزائر شهد إصلاحات عميقة في كامل القطاعات.

وذكرت افتتاحية المجلة التي حملت عنوان "حصيلة إيجابية وآفاق واعدة"، أن القطاع الاقتصادي شهد إصلاحات عميقة بهدف التخلص من اقتصاد الريع من خلال مراجعة قانون الاستثمار ومنح التسهيلات للمستثمرين والقضاء على البيروقراطية ودعم المؤسسات الناشئة، مذكرة بتجاوز قيمة الصادرات خارج المحروقات 6 مليار دولار خلال 11 شهرا.

كما أكد كاتب الافتتاحية أن الجيش الوطني الشعبي واصل عصرنة قواته، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بفضل تبنّي استراتيجية مدروسة بعناية.

واستشهدت مجلة الجيش بحديث الرئيس تبون عن الصناعة العسكرية، عندما وصفها بأنها "قاطرة الصناعة الوطنية"من خلال السعي إلى "إرساء صناعة حقيقية، هو في صلب استراتيجيتها".