مترو الجزائر: إطلاق أشغال توسعة جديدة قريبا

أعلن وزير النقل كمال بلجود، اليوم الخميس بالعاصمة، انه سيتم الانتهاء من أشغال الهندسة المدنية لتوسعة شبكة مترو الجزائر (عين النعجة - براقي) و(الحراش - مطار هواري بومدين) في شهر مارس 2024.

أبرز بلجود، خلال ندوة صحفية على هامش زيارة معاينة لمشاريع القطاع في ولاية الجزائر، أن الشركات المكلفة بأشغال الهندسة المدنية لتوسعة شبكة مترو الجزائر (عين النعجة - براقي) و(الحراش- مطار هواري بومدين) "التزمت بإنهاء الأشغال كليا في شهر مارس 2024".

كما أكد الوزير أن "الأموال وكل الشروط متوفرة لإنجاز هذا الالتزام"، مشيرا أن نسبة تقدم الأشغال حاليا تصل إلى %80.

وبخصوص نظام تسيير المشروعين الذي يتضمن الكهرباء والتهوية والاتصالات والتهيئة الداخلية والخارجية، برر بلجود التأخير المسجل في انطلاق الأشغال لهذا الجانب نظرا لـ"عوامل خارجية خاصة جائحة كوفيد-19" التي أخرت الأشغال من سنتين إلى ثلاث سنوات".

وفي سياق متصل، أشار وزير النقل إلى مشروع ثالث لتوسعة شبكة مترو الجزائر ليربط ساحة الشهداء بطالب عبد الرحمان وتريولي، حيث سيتم إطلاق هذه الأشغال "عن قريب نظرا لتوفر الميزانية وجاهزية الشركة التي تتكفل بالإنجاز".

وبخصوص التوسعة إلى دالي براهيم، أفاد بلجود انه "سيتم دراسة هذا المشروع خلال السنة المقبلة".