وفاة شرطي إثر تعرضه لعملية دهس

توفي، مساء اليوم الخميس، حافظ الشرطة هواري عبد الرحيم، التابع لأمن دائرة درارية (أمن ولاية الجزائر)، الذي كان قد تعرض، أثناء تأدية مهامه الميدانية ليلة رأس السنة الجديدة، إلى حادث دهس من طرف سائق مركبة متهور تم إيداعه الحبس المؤقت، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان أن السائق المتهور البالغ من العمر 29 سنة، تم توقيفه من قبل مصالح الشرطة بعين المكان. كما أشار إلى أنه، و"فور استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم سائق المركبة المتهور أمام الجهات القضائية المختصة، أين تم إيداعه الحبس المؤقت عن جناية محاولة القتل العمدي، جنحة إهانة رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم وجنحة عدم الامتثال لإنذار التوقف".

وإثر هذا المصاب الأليم، تقدم المدير العام للأمن الوطني فريد بن الشيخ، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الأمن الوطني، بتعازيه الخالصة وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة المرحوم وكافة أسرة الأمن الوطني. وأشار نفس البيان أن المرحوم سيوارى الثرى غدا بولاية سيدي بلعباس.