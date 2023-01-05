تصريحات أشبال بوقرة

تصريحات لاعبي المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم في المنطقة المختلطة التي نظمت مساء اليوم الخميس مع وسائل الإعلام، بملحق ملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي (الجزائر)، قبل يومين عن اللقاء الودي أمام غانا يوم السبت استعدادا للبطولة الإفريقية للمحليين والمقررة بالجزائر من 13 يناير إلى 4 فبراير:

- عبد الرحمن مزيان (مهاجم/ اتحاد الجزائر) :"سنخوض هذه المنافسة لقاء بلقاء, نحن واعون ان الشعب الجزائري ينتظر الكثير منا, حيث نشعر بضغط كبير لكنه إيجابي. سنعمل جاهدين لنكون في القمة, اعتمادا على روح التضامن بين اللاعبين. مهم جدا الدخول بقوة في هذه الدورة, وهو ما يسمح لنا بمواصلة المشوار بكل ثقة. فيما يخص التحضيرات, فقد أجرينا استعدادات منذ حوالي عامين, والأهم أن نكون على أتم الجاهزية يوم المباراة".

- محمد إسلام بلخير (مهاجم/شباب بلوزداد): "نعيش أجواء رائعة, وكلنا واعون بالمهمة التي تنتظرنا. نستعد بكل جدية من أجل الدخول في المنافسة بأفضل سيناريو. الهدف الرئيسي واضح وهو التتويج باللقب على أرضنا وصنع الفرحة لدى أنصارنا, الذين أدعوهم بالمناسبة للمجيء بقوة لمساندتنا خلال هذه الدورة, لكي نقوم بما يجب فوق الميدان".

- أحمد قندوسي (وسط الميدان/ وفاق سطيف): "لقد بلغنا آخر منعطف. أبرز شيء يحفزنا للتألق في هذه الـ"شان" أنها ستجرى ببلادنا. لدينا مجموعة قادرة على الذهاب بعيدا, ولن نخشى أي فريق بما أننا نتمتع بإمكانيات جيدة, والدليل على ذلك هو أن المدرب وجد صعوبات في ضبط قائمته بالنظر الى التنافس الشديد بين اللاعبين. على الرغم من أننا سنكون مدعومين بعاملي الارض والجمهور إلا أنه لا يجب الدخول في فخ التساهل والحديث عن النهائي مسبقا. علينا وضع الأرجل على الارض وتسيير المنافسة مباراة بمباراة, باعتبار كل مواجهة بمثابة نهائي. اللقاء الودي امام غانا هام للغاية لأنه سيكون آخر اختبار لنا قبل الدخول في النهائيات".

- طاهر فتح الله (وسط ميدان/ مولودية الجزائر): "تحدثنا مع المدرب الوطني وأكدنا له رغبتنا الكبيرة في الفوز باللقاء الودي أمام غانا بالنتيجة والأداء, بهدف استرجاع الثقة قبل المقابلة الأولى امام ليبيا. صحيح ان المنتخب الجزائري هو أحد مرشحي الدورة لكن علينا تفادي الضغط السلبي. جاهزون للمنافسة وهدفنا هو التتويج باللقب. نعول على الجمهور الجزائري ليكون سندا كبيرا لنا. ونعيش أجواء عائلية وسط المنتخب وكل واحد فينا جاهز لدفع المجموعة في نفس الاتجاه".

- شمس الدين رحماني (حارس مرمى/ شباب قسنطينة): "سنخوض لقاء غانا الودي من أجل تصحيح الاخطاء, بهدف الشروع في "الشان" بأفضل طريقة. حضرنا للموعد القاري منذ أكثر من سنة وبذلنا قصارى جهدنا. نحن أمام حتمية التتويج باللقب بما أن المنافسة تجرى على أرضنا. وسنلعب بأعلى مستوى ممكن نظرا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا من أجل إسعاد الأنصار. علينا عدم التفكير بتاتا في عامل الضغط لأننا لاعبون محترفون وسنقدم كل ما لدينا".