تعاطف كبير مع اعتناق فتاة فرنسية الإسلام بوهران

أثار إسلام شابة فرنسية تبلغ من العمر 21 سنة، نطقت بالشهادتين على مستوى مسجد الأمير عبد القادر، الواقع بحي البركي بوهران، أمام جموع المصلين، موجة تفاعل كبيرة على مستوى وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تداول نشطاء الفضاء الأزرق صور ومقاطع الفيديو التي توثق لحظة اعتناق هذه الفتاة للإسلام، بعد أن اختارت اسم ابتسام لبداية مرحلة جديدة من حياتها.

وقد أبدى رواد التواصل الاجتماعي وعموم المتابعين تعاطفا كبيرا مع قصة ابتسام، التي رواها الشيخ البحري بشير، نائب في المجلس الشعبي الوطني، وإمام مسجد الأمير عبد القادر المنجز من قبل شركة توسيالي التركية في حي البركي بوهران قبل سنوات، وسلمته كهدية للجزائر، خاصة بعد أن سرد أمام المصلين قصة ثبات الرعية الفرنسية على موقفها باعتناق الإسلام، رغم مضايقات عائلتها، سيما والدتها المسيحية المتشددة في دينها، والتي عمدت إلى طردها من البيت، بعد أن لاحظت إصرار ابنتها ابتسام على موقفها بالدخول في دين الإسلام.

وقد وثق الفيديو الذي نشره إمام المسجد، القصة المؤثرة لابتسام وهي تذرف الدموع أثناء إلقائها الشهادتين، لتعقبها تكبيرات المصلين، حيث بدأت رحلتها في التعرف على الإسلام واعتناقه فيما بعد، إثر وفاة أحد جيرانها الذي ينحدر من دولة عربية، إذ تأثرت بشدة عند سماعها لترتيل القران الكريم أثناء حضورها مراسيم العزاء.

فضلا عن إعجابها مع مرور الوقت بالطقوس الرمضانية والتكافل المجسد بين المسلمين في شهر رمضان، وانعدام التمييز بين الناس مهما كانت الفوارق كبيرة بينهم، سواء على أساس اللغة أو العرق أو الوضعية الاجتماعية، لتقرر ارتداء الحجاب والدخول في الإسلام انطلاقا من مدينة وهران، وبالتحديد من مسجد الأمير عبد القادر الذي شهد في غضون الأشهر القليلة الماضية حالات مماثلة لرعايا أجانب يشهرون إسلامهم.