شرطة العاصمة تطلق نداءً للجمهور

وجهت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني نداء إلى المواطنين حول شخص مشتبه فيه في قضية نصب واحتيال.

وجاء في بيان لشرطة العاصمة، "أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بترخيص وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، توجه الشرطة، في هذا الصدد، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية المدعو "ب.ع.أ" المشتبه فيه في قضية النصب والاحتيال وانتحال اسم الغير، التقدم إلى مقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال."