نصائح لقيادة آمنة في الضباب

قدم مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني "طريقي"، عدة نصائح للسائقين مع الانتشار الكثيف للضباب في فصل الشتاء بكثرة وخاصة على المرتفعات، مسبباً ضعف الرؤية وصعوبة تقدير المسافات والسرعات.

وجاء في منشور الصفحة الرسمية للدرك الوطني "طريقي"، أن "الضباب هو كالشاشة السوداء أمام عيني السائق. فإنك لا ترى من خلاله، وأشعة الضوء الخارجة من مصابيحك لا تخترقه والقادم أمامك لا يراك. لهذا عليك بتخفيف السرعة لتتناسب مع الرؤية، بحيث يمكن التوقف ضمن مسافة أو مجال الرؤية، اترك مسافة إضافية في الأمام وعدم الاعتماد على السائق الأمامي أثناء السير، بالإضافة إلى استخدم أضواء التلاقي(الضوء المنخفض)، فأضواء الطريق (الضوء العالي) تشتت البصر وتسبب الإبهار، والبقاء في وسط المسار أو الطريق."

كما يتم إنارة مصباح الضباب الخلفي الأحمر إذا وُجد، وإطفاء أضواء الضباب فور انقشاعه والانتقال فورًا إلى أضواء الوضعية أو الطريق فغير ذلك سيؤدّي إلى خطف بصر السائقين القادمين في الاتجاه المعاكس.

وأضاف ذات المصدر، أنه يجب الحذر من محاولة التجاوز في الضباب، استخدام المسّاحات بسرعة مُنخفضة وإذا اضطر السائق للوقوف وانتظار تحسن الحالة، يجب عليه إيجاد مكان آمن وترك أضواء الطوارئ الرباعية مشتغلة.